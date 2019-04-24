2019-04-24T13:05:11+03:00
Звезды

"Музыка эпохи Барокко" прозвучит в костеле Твери

Начало программы в 16.00
Ирина ТАРАСОВА
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Перед зрителями выступит дипломант международных фестивалей камерный ансамбль "Классика". Фото: из архива Андрея ЮдинаПеред зрителями выступит дипломант международных фестивалей камерный ансамбль "Классика". Фото: из архива Андрея Юдина
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28 апреля в зале костела Твери пройдет концертная программа "Музыка эпохи Барокко" дипломанта международных фестивалей камерного ансамбля "Классика".

Перед зрителями выступят музыканты: Наталья Вовченко и Розалия Юдина (скрипка), Евгения Докудовская (альт), Любовь Просвирова (виолончель), Владислав Честнодумов (саксафон).

В программе прозвучат сочинения композиторов: А.Вивальди, Г.Ф. Генделя, И.С. Баха, Дж. Каччино.

Также в рамках программы пройдет традиционный показ картин художника-графика Андрея Юдина.

Приглашают всех.

Адрес: ул. Советская, 61.

Начало в 16.00.

Тел. для справок: 8910-649-62-01, 8952-061-26-76.

ИСТОЧНИК KP.RU

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