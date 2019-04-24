"Музыка эпохи Барокко" прозвучит в костеле Твери
Начало программы в 16.00
Перед зрителями выступит дипломант международных фестивалей камерный ансамбль "Классика". Фото: из архива Андрея Юдина
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28 апреля в зале костела Твери пройдет концертная программа "Музыка эпохи Барокко" дипломанта международных фестивалей камерного ансамбля "Классика".
Перед зрителями выступят музыканты: Наталья Вовченко и Розалия Юдина (скрипка), Евгения Докудовская (альт), Любовь Просвирова (виолончель), Владислав Честнодумов (саксафон).
В программе прозвучат сочинения композиторов: А.Вивальди, Г.Ф. Генделя, И.С. Баха, Дж. Каччино.
Также в рамках программы пройдет традиционный показ картин художника-графика Андрея Юдина.
Приглашают всех.
Адрес: ул. Советская, 61.
Начало в 16.00.
Тел. для справок: 8910-649-62-01, 8952-061-26-76.
ИСТОЧНИК KP.RU