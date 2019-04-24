2019-04-24T12:57:36+03:00
Общество

В Тверской области продавали саженцы цветов и деревьев без документов

Растения сняты с реализации
Ольга ТРОФИМОВА
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В Конаково продавали розы без документовВ Конаково продавали розы без документовФото: Андрей КОПАЛОВ
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Нарушения на рынке в Конаковском районе выявили сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области.

Продавцы реализовывали саженцы роз и плодово-ягодных растений без документов, подтверждающих их сортовые и посадочные качества. Всего около 300 штук.

Специалисты установили, что растения приехали из Краснодарского края.

Кроме того, на рынке нашли партии фруктов и овощей (картофель, лук, яблоки, мандарины, груши, лимоны, виноград) поступившие из Московской области. О доставке данной подкарантинной продукции продавцы не известили Управление Россельхознадзора по Тверской области. А это тоже нарушение законодательства.

В отношении недобросовестных предпринимателей возбуждены административные дела. Саженцы роз и плодово-ягодных культур сняты с реализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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