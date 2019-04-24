Семейная пара сгорела на пожаре в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:50 2019-04-24T13:54:25+03:00

Два человека погибли на пожаре в Тверской области Фото: Ольга Крыльцова

ЧП произошло в ночь на 24 апреля

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Сообщение о возгорании в жилом доме в селе Бурашево, Калининского района поступило на пульт дежурного около 4 часов утра.

На место незамедлительно была направлена спасательная группа. Пожар тушили 16 спасателей и 4 пожарные машины.

Потушит огонь удалось к 6 утра. В результате пожара уничтожена кровля, повреждены стены по всей площади.

Из сгоревшего дома сотрудники МЧС вытащили два трупа. Это оказалась семейная пара, проживающая в данном строении. Оба супруга 1952 года рождения.

По предварительной версии следователей, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU