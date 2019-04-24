Вертолет санавиации снова вылетал на вызов в Тверскую область

СЕГОДНЯ 12:14 2019-04-24T12:14:31+03:00

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Вылет был произведен в минувший понедельник, 22 апреля. Во второй половине дня, авиамедицинская бригада отделения экстренной и планово-консультативной помощи областной клинической больницы совершила санитарный рейс в северную часть Тверской области – Удомельский район.

В райцентре стало плохо пожилой женщине. В 17.12 вертолет МИ-8 АМТ национальной службы санитарной авиации эвакуировал тяжелобольную пациентку и доставил в Тверь.

В 20.20 она была передана специалистам областной клинической больницы для дальнейшего лечения и оказания медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU