2019-04-24T11:54:14+03:00
Происшествия

Злостный алиментщик из Тверской области сядет в тюрьму на полгода

Мужчина проигнорировал уведомление от судебных приставов
Ольга ТРОФИМОВА
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Алиментщик из Тверской области сядет в тюрьмуАлиментщик из Тверской области сядет в тюрьмуФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Приговор вынес Старицкий районный суд Тверской области.

По приказу мирового судьи судебного участка Старицкого района мужчина с 2008 года должен был выплачивать алименты на содержание несовершеннолетней дочери в размере 1/4 части заработка, пока ребенку не исполнится 18 лет.

Однако денег от него никто не получал.

7 декабря 2017 года мужчина был привлечен к административной ответственности за уклонение от уплаты алиментов. Имея на руках постановление от судебных приставов, он продолжал уклонятся от своих обязанностей и деньги ребенку не платил.

Повторное правонарушение стало основанием для привлечения его к уголовной ответственности.

Неплательщик получил 6 месяцев лишения свободы и будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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