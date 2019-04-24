Злостный алиментщик из Тверской области сядет в тюрьму на полгода
Приговор вынес Старицкий районный суд Тверской области.
По приказу мирового судьи судебного участка Старицкого района мужчина с 2008 года должен был выплачивать алименты на содержание несовершеннолетней дочери в размере 1/4 части заработка, пока ребенку не исполнится 18 лет.
Однако денег от него никто не получал.
7 декабря 2017 года мужчина был привлечен к административной ответственности за уклонение от уплаты алиментов. Имея на руках постановление от судебных приставов, он продолжал уклонятся от своих обязанностей и деньги ребенку не платил.
Повторное правонарушение стало основанием для привлечения его к уголовной ответственности.
Неплательщик получил 6 месяцев лишения свободы и будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU