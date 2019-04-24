2019-04-24T11:19:04+03:00
Происшествия

На пожаре в Тверской области пострадала женщина

В Оленинском районе сгорела хозпостройка
Ольга ТРОФИМОВА
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На пожаре пострадала женщинаНа пожаре пострадала женщинаФото: Василий ХОДАРЕВ
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Сообщение о пожаре в деревне Никулино, Глазковского сельского поселения, Оленинского района поступило на пульт дежурного ГУ МЧС России по Тверской области около 22.30, вечером, 23 апреля.

На место выехало отделение пожарной части.

По прибытии на место было установлено, что горит хозпостройка рядом с домом. В результате пожара строение было полностью уничтожено огнем.

При тушении пожара обнаружен труп женщины 1948 года рождения. Она не имела определенного места жительства и проживала в строении с согласия хозяйки дома.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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