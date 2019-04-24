Четырехлетний житель Твери попал под колеса автобуса
Ребенок отделался легкими травмами
Ребенку понадобилась помощь врачейФото: Иван ВИСЛОВ
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Во вторник, 23 апреля, в Твери произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал четырехлетний мальчик. Неприятный инцидент случился на улице Паши Савельевой в районе дома №34.
Установлено, что 31-летний водитель автобуса ПАЗ, курсирующего по маршруту №55, уходя от столкновения с автобусом МАЗ, допустил падение четырехлетнего пассажира. В настоящее время проводится административное расследование.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии ребенок получил легкие травмы. Врачи оказали мальчику помощь и отпустили домой.
ИСТОЧНИК KP.RU