В Твери начали продавать куличи

СЕГОДНЯ 10:30 2019-04-24T10:30:21+03:00

Купить куличи можно во всех районах города Фото: Евгения ГУСЕВА

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В преддверии главного праздника всех православных христиан на улицах Твери организована торговля куличами и искусственными цветами.

Главные пасхальные угощения можно будет купить во всех районах города.

Торговля будет осуществляться по 13 адресам:

- Петербургское шоссе, остановка «Вагонный завод» (на разворотном кольце);

- Коминтерна, у дома 67/2, остановка «Автовокзал»;

- Академика Туполева, у дома 113, остановка «КСМ - 2»;

- З.Коноплянниковой, у д. 20;

- Хрустальная (на разворотном кольце);

- Комсомольский пр-т, у д. 2/26;

- Можайского, у д. 63;

- Орджоникидзе, у д. 48 а;

- пр-т Победы, у дома 47;

- ул. Б. Полевого, у дома 19а;

- пр-т Калинина, между домами 11 и 13 к.1;

- пр-т Ленина, у дома 8;

- Тверской пр-т, у дома 12.

Купить куличи и другую праздничную атрибутику можно будет до 28 апреля включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU