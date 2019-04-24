В Твери начали продавать куличи
В преддверии главного праздника всех православных христиан на улицах Твери организована торговля куличами и искусственными цветами.
Главные пасхальные угощения можно будет купить во всех районах города.
Торговля будет осуществляться по 13 адресам:
- Петербургское шоссе, остановка «Вагонный завод» (на разворотном кольце);
- Коминтерна, у дома 67/2, остановка «Автовокзал»;
- Академика Туполева, у дома 113, остановка «КСМ - 2»;
- З.Коноплянниковой, у д. 20;
- Хрустальная (на разворотном кольце);
- Комсомольский пр-т, у д. 2/26;
- Можайского, у д. 63;
- Орджоникидзе, у д. 48 а;
- пр-т Победы, у дома 47;
- ул. Б. Полевого, у дома 19а;
- пр-т Калинина, между домами 11 и 13 к.1;
- пр-т Ленина, у дома 8;
- Тверской пр-т, у дома 12.
Купить куличи и другую праздничную атрибутику можно будет до 28 апреля включительно.
ИСТОЧНИК KP.RU