За грабеж и побои житель Тверской области два года проведет в колонии

СЕГОДНЯ 08:50 2019-04-24T08:50:02+03:00

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Ржевский городской суд рассмотрел дело мужчины, обвиняемого сразу в двух преступлениях.

Первый случай произошел 14 декабря, когда злоумышленник взял в магазине четыре бутылки игристого вина, на общую сумму 615 рублей, и, не оплатив, направился к выходу. Попытки продавца и охраны остановить грабителя не увенчались успехом.

Мужчина скрылся, но спустя пару недель оказался в наркологическом диспансере. Войдя в палату, он увидел лежащего на койке пациента, беспричинно нагрубил ему и ударил кулаком в лицо.

За грабеж и нанесение побоев суд назначил нарушителю правопорядка наказание – ближайшие два года он проведет в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU