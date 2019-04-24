2019-04-24T08:04:30+03:00
Происшествия

Водитель в Твери не успел затормозить и сбил ребенка

ЧП произошло в Пролетарском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери сбили ребенкаВ Твери сбили ребенкаФото: Павел КЛОКОВ
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Авария произошла утром, 23 апреля. Мальчик 2005 года рождения переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода на улице Маршала Конева, около дома №14.

Водитель увидел пешехода, но не успел затормозить, и ребенок оказался под колесами автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тверской области, водитель - без признаков алкогольного опьянения.

Пострадавший ребенок был доставлен в больницу. Угрозы его жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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