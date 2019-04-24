Водитель в Твери не успел затормозить и сбил ребенка

СЕГОДНЯ 08:04 2019-04-24T08:04:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла утром, 23 апреля. Мальчик 2005 года рождения переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода на улице Маршала Конева, около дома №14.

Водитель увидел пешехода, но не успел затормозить, и ребенок оказался под колесами автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тверской области, водитель - без признаков алкогольного опьянения.

Пострадавший ребенок был доставлен в больницу. Угрозы его жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU