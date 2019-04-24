Водитель в Твери не успел затормозить и сбил ребенка
ЧП произошло в Пролетарском районе
В Твери сбили ребенкаФото: Павел КЛОКОВ
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Авария произошла утром, 23 апреля. Мальчик 2005 года рождения переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода на улице Маршала Конева, около дома №14.
Водитель увидел пешехода, но не успел затормозить, и ребенок оказался под колесами автомобиля.
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тверской области, водитель - без признаков алкогольного опьянения.
Пострадавший ребенок был доставлен в больницу. Угрозы его жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU