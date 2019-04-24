Педофил из Тверской области получил 12,5 лет тюрьмы
Лихославльский районный суд вынес приговор
Педофил сядет в тюрьму на 12,5 летФото: Олег РУКАВИЦЫН
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ЧП случилось прошлым летом в Лихославльском районе. 11-летняя девочка шла по дороге в деревню Лисьи горы, когда неизвестный мужчина напал на нее, столкнул в канаву и там изнасиловал.
Забрав у своей жертвы сотовый телефон, насильник скрылся. Его задержали сотрудники правоохранительных органов.
Как сообщает пресс-служба Лихославльского районного суда, виновный получил 11 лет лишения свободы за изнасилование и еще два года за грабеж. Путем частичного сложения окончательный срок был определен как 12,5 лет.
Также, виновный выплатит штраф за моральный вред представителям потерпевшей.
ИСТОЧНИК KP.RU