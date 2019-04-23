Любитель тонировки проведет под арестом 4 суток в Тверской области

СЕГОДНЯ 20:58 2019-04-23T20:58:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Конаковский городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении 25-летнего жителя Конаковского района.

15 апреля автомобиль молодого человека остановил инспектор ДПС. Результат замеров светопропускаемости стекол составил 3,1%, при допустимых не менее 70%.

Как оказалось, в прошлом году автолюбитель уже привлекался за аналогичное правонарушение, но продолжал ездить на тонированном авто.

На суде водитель признал свою вину, но уточнил, что очень редко использует машину, несмотря на то, что 8 раз привлекался к административной ответственности за прошедший год.

По итогам заседания суд решил арестовать нарушителя. Молодой человек проведет под арестом 4 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU