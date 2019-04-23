2019-04-23T20:58:15+03:00
Общество

Любитель тонировки проведет под арестом 4 суток в Тверской области

Такое решение принял суд
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Любитель тонировки арестован на 4 сутокЛюбитель тонировки арестован на 4 сутокФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Конаковский городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении 25-летнего жителя Конаковского района.

15 апреля автомобиль молодого человека остановил инспектор ДПС. Результат замеров светопропускаемости стекол составил 3,1%, при допустимых не менее 70%.

Как оказалось, в прошлом году автолюбитель уже привлекался за аналогичное правонарушение, но продолжал ездить на тонированном авто.

На суде водитель признал свою вину, но уточнил, что очень редко использует машину, несмотря на то, что 8 раз привлекался к административной ответственности за прошедший год.

По итогам заседания суд решил арестовать нарушителя. Молодой человек проведет под арестом 4 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителям поселка "Первое Мая" в Тверской области удалось отстоять берег реки
Часть микрорайона "Южный" в Твери осталась без света
Причину пожаров в Вышнем Волочке Тверской области выяснят следователи
За минувшие сутки три машины съехали в кювет в Тверской области
В Бобачевской роще жители Твери высадили молодые сосны
Специалисты Национального медицинского исследовательского центра гематологии приедут в Тверь
В течение трёх дней на дорогах Тверской области полицейские задержали 57 пьяных водителей
На Первомай в Твери перекроют центр
Более 35 тысяч электронных больничных выдано жителям Тверской области
Многодетные семьи Тверской области избавили от бумажной волокиты
Дачу петербуржца обокрали в Тверской области
Пятьдесят мешков аммиачной селитры нашли в Тверской области
В городских квартирах жителей Твери остынут батареи
В Твери на улице искупают слонов
Как выбрать кулич к Пасхе советуют специалисты Роспотребнадзора Тверской области
В Твери несовершеннолетний мальчик выпал из окна
Молодая женщина подстрала в ДТП под Тверью
Вандалы испортили истребитель МИГ-25 в Парке Победы Твери
Житель Тверской области может сесть в тюрьму за кражу велосипеда
Мужчина в Твери продавал обычные монеты по цене "царских"
Автоледи "протаранила" автобус в Тверской области
Чиновника из Тверской области оштрафовали на 5 тысяч рублей
Девятилетний ребенок оказался под колесами иномарки в Тверской области
Мужчина продавал наркотики у входа в магазин в Тверской области