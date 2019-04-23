2019-04-23T20:21:48+03:00
Общество

Жителям поселка "Первое Мая" в Тверской области удалось отстоять берег реки

Деятельность компании субподрядчика признана незаконной
Ирина ТАРАСОВА
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Берег реки удалось отстоять от незваных гостейБерег реки удалось отстоять от незваных гостейФото: Ирина ТАРАСОВА
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За берег своей реки Созь, а точнее за то, чтобы из него не удалили шпунты Ларсена, которые сдерживали осыпание берега в реку жители поселка "Первое Мая" Конаковского арйона боролись с ноября прошлого года. Боролись дружно, от мала до велика, дежурили даже ночами, чтобы защитить свою территорию.

"Комсомолка" поддержала это начинание. После заметки в "КП" началась проверка, и вот долгожданный ответ от Тверской межрайонной природоохранной прокуратуры.

22 апреля на имя председателя Совета депутатов Первомайского сельского поселения Конаковского района пришло письмо, где сообщается, что в ходе проверки исполнения требования природоохранного законодательства при производстве работ по берегоукреплению реки Созь в районе поселка Первое Мая "в деятельности компании-субподрядчика выявлены нарушения законодательства при производстве работ по берегоукреплению, по фактам которых в адрес Общества внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства, причин и условий им способствующих. Указанное представление находится в стадии рассмотрения".

Также сообщается, что работы на месте больше не ведутся, техника на участке отсутствует. А ранее выданное решение о предоставлении водного объекта в пользование аннулировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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