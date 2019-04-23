Причину пожаров в Вышнем Волочке Тверской области выяснят следователи
Напомним, что за минувшую неделю в Вышнем Волочке произошло два крупных пожара.
19 апреля сгорело 8 нежилых домов в деревне Житово Есеновического сельского поселения. Причина возгорания пока не установлена.
А апреля в огне оказались еще 5 строений в деревне Борьково Сорокинского сельского поселения. Все постройки полностью уничтожены пожаром.
По предварительной информации СУ СК РФ по Тверской области, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем одного из жителей деревни, который жег костер на участке возле своего дома.
В ходе процессуальной проверки следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц всех органов и учреждений, обеспечивающих безопасные условия проживания жителей, в том числе противопожарную безопасность.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU