Причину пожаров в Вышнем Волочке Тверской области выяснят следователи

СЕГОДНЯ 20:05 2019-04-23T20:05:05+03:00

В настоящее время ведется доследственная проверка

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Напомним, что за минувшую неделю в Вышнем Волочке произошло два крупных пожара.

19 апреля сгорело 8 нежилых домов в деревне Житово Есеновического сельского поселения. Причина возгорания пока не установлена.

А апреля в огне оказались еще 5 строений в деревне Борьково Сорокинского сельского поселения. Все постройки полностью уничтожены пожаром.

По предварительной информации СУ СК РФ по Тверской области, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем одного из жителей деревни, который жег костер на участке возле своего дома.

В ходе процессуальной проверки следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц всех органов и учреждений, обеспечивающих безопасные условия проживания жителей, в том числе противопожарную безопасность.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU