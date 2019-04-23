2019-04-23T19:41:45+03:00
Происшествия

За минувшие сутки три машины съехали в кювет в Тверской области

Водители были в состоянии алкогольного опьянения
Ольга ТРОФИМОВА
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Три машины оказались в кювете в Тверской областиТри машины оказались в кювете в Тверской областиФото: Василий ХОДАРЕВ
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Первое ДТП произошло около 8 утра в районе д. Дубровка Торжокского района. 42-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения (установлено экспертизой) ехал на иномарке с небезопасной скоростью, зацепил колесом обочину и съехал в кювет.

Два пассажира 69-летний мужчина и 64-летняя женщина с травмами доставлены в больницу.

Второе происшествие произошло этим же вечером, около 18.30. Не доезжая 50 метров до пос. Приволжский Кимрского района, 57-летний водитель (состояние алкогольного опьянения 0,675 мг\л), управляя автомобилем ВАЗ 21093, потерял контроль над управлением и оказался в кювете. Водитель и пассажир - в больнице.

Очередной пьяный лихач оказался в кювете на улице Димитрова в Твери. 34-летний водитель, управляя автомобилем «RENAULT LOGAN», не справился с управлением.

В результате ДТП водитель с травмами доставлен в медицинское учреждение и после оказания помощи отпущен.

По всем трем случаям составлены административные протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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