2019-04-23T17:37:55+03:00
Общество

В течение трёх дней на дорогах Тверской области полицейские задержали 57 пьяных водителей

Автомобилисты продолжают неоправданно рисковать людскими жизнями
Альберт БОЙКОВ
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Полицейские продолжают борьбу с нарушителямиПолицейские продолжают борьбу с нарушителямиФото: Кирилл ЧАЩИН
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В течение трех дней полицейские задержали на дорогах Тверской области 57 водителей в состоянии опьянения, а 13 из них были остановлены в областной столице. Таковы итоги "Контроля трезвости", который проходил на территории региона с 19 по 21 апреля.

Силовики напоминают о том, что за повторное управление автомобилем в пьяном виде или отказ от медосвидетельствования, лицо ранее лишенное права управления по аналогичным причинам, либо имеющее судимость за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, привлекается к уголовной ответственности. Нарушитель может отправиться в тюрьму на срок до двух лет.

Если вы заметили водителя, который подозрительно ведет себя на дороге, немедленно сообщайте об этом по телефонам дежурной части ГИБДД 8(4822)58-59-00; 58-04-00; либо по тел. 02 (Нужно назвать марку автомобиля, государственный регистрационный знак, цвет, направление движения и т.д).

ИСТОЧНИК KP.RU

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