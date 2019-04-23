В Бобачевской роще жители Твери высадили молодые сосны
С инициативой обновления лесного массива выступили горожане
Бобачевская роща в Твери преобразилась стараниями местных жителейФото: Алексей ГАЙДУКОВ
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На минувших выходных Тверская область присоединилась к Всероссийской акции «Зелёная весна-2019». В рамках проекта в Бобачевской роще Твери «высадился» «Экологический десант».
Центральной площадкой мероприятия стала территория у школы-интерната №2 и Бобачевской рощи. Участники субботника очистили берега Хлебного ручья от мусора, аварийных и сухих деревьев, навели порядок в самой роще.
При поддержке местных властей на территории зелёного массива высадили 30 саженцев сосны. С инициативой провести посадку молодых деревьев выступили местные жители.
ИСТОЧНИК KP.RU