2019-04-23T19:10:48+03:00
Общество

В Бобачевской роще жители Твери высадили молодые сосны

С инициативой обновления лесного массива выступили горожане
Ольга ТРОФИМОВА
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Бобачевская роща в Твери преобразилась стараниями местных жителейБобачевская роща в Твери преобразилась стараниями местных жителейФото: Алексей ГАЙДУКОВ
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На минувших выходных Тверская область присоединилась к Всероссийской акции «Зелёная весна-2019». В рамках проекта в Бобачевской роще Твери «высадился» «Экологический десант».

Центральной площадкой мероприятия стала территория у школы-интерната №2 и Бобачевской рощи. Участники субботника очистили берега Хлебного ручья от мусора, аварийных и сухих деревьев, навели порядок в самой роще.

При поддержке местных властей на территории зелёного массива высадили 30 саженцев сосны. С инициативой провести посадку молодых деревьев выступили местные жители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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