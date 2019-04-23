На Первомай в Твери перекроют центр

СЕГОДНЯ 16:57 2019-04-23T16:57:01+03:00

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Распоряжение об ограничении движения всех видов транспорта подписал первый замглавы администрации Алексей Жучков.

На период празднования Дня весны и труда Дня весны и труда, с 15.00 30 апреля до окончания мероприятий 1 мая будет полностью перекрыто движение автомобилей на Театральной площади.

1 мая с 7.00 до полудня частично перекроют улицу Советскую и прилегающие к ней улицы и переулки: Ивана Седых, Свободный переулок, Салтыкова-Щедрина, Крылова, Пушкинскую, Медниковскую, Чернышевского, Симеоновскую, Желябова, Бассейную, Академика Каргина, площадь Славы.

30 апреля нельзя будет припарковаться на Советской площади, площади Славы (с 8 утра и до окончания празднования), а 1 мая с 6.00 - на улице Андрея Дементьева от улицы Советской до Рыбацкой и на площади Ленина.

Администрация и УГИБДД по Тверской области советуют автолюбителям заранее продумать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU