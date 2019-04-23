Многодетные семьи Тверской области избавили от бумажной волокиты

СЕГОДНЯ 16:32 2019-04-23T16:32:31+03:00

Теперь они смогут получать пособия без справки о составе семьи

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Согласно изменениям, многодетным семьям не нужно будет предоставлять справку о составе семьи для получения ежемесячных выплат.

Напомним, что сейчас в Тверском регионе действует около 40 видов материальной поддержки для семей с детьми.

В частности, многодетные семьи не платят за вывоз мусора, получают дополнительные пособия за рождение третьего и последующего ребенка, имеют право на получение жилья и земельного участка и др.

Не многодетные семьи с детьми так же имеют право получать выплаты от государства, если имеют определенные финансовые трудности.

ИСТОЧНИК KP.RU