Многодетные семьи Тверской области избавили от бумажной волокиты
Теперь они смогут получать пособия без справки о составе семьи
Процедуру получения пособий упростилиФото: Анастасия ОСИПОВА
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Согласно изменениям, многодетным семьям не нужно будет предоставлять справку о составе семьи для получения ежемесячных выплат.
Напомним, что сейчас в Тверском регионе действует около 40 видов материальной поддержки для семей с детьми.
В частности, многодетные семьи не платят за вывоз мусора, получают дополнительные пособия за рождение третьего и последующего ребенка, имеют право на получение жилья и земельного участка и др.
Не многодетные семьи с детьми так же имеют право получать выплаты от государства, если имеют определенные финансовые трудности.
ИСТОЧНИК KP.RU