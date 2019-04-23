Дачу петербуржца обокрали в Тверской области
Инцидент произошел в Осташковском районе
Злоумышленник задержанФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В дежурную часть обратился 71-летний пенсионер и сообщил, что неизвестный проник в его дачный дом и похитил электроинструменты.
На месте происшествия оперативная группа опросила свидетелей и соседей, криминалисты изъяли отпечатки пальцев и следы обуви, благодаря чему удалось установить личность злоумышленника.
Им оказался ранее судимый, неработающий 32-летний местный житель. Мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит срок до 6 лет лишения свободы по статье «Кража».
Следствие продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU