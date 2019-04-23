2019-04-23T15:24:50+03:00
Общество

В городских квартирах жителей Твери остынут батареи

В городе завершается отопительный сезон
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери отключат отоплениеВ Твери отключат отоплениеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Отключение тепла в жилом фонде начнется в среду, 24 апреля. Соответствующее постановление опубликовала администрация Твери.

На протяжении 5 дней среднесуточная температура воздуха в областной столице превышает отметку +8 градусов. Это значит, что, по закону, коммунальщики имеют право прекратить подачу отопления в дома.

Однако, теплотехническое оборудование будет поддерживаться в рабочем состоянии в течение ближайших двух недель - на случай резкого изменения погодных условий.

А вот по отключению отопления в учреждениях социальной сферы точных сроков пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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