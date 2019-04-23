В городских квартирах жителей Твери остынут батареи
В городе завершается отопительный сезон
В Твери отключат отоплениеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Отключение тепла в жилом фонде начнется в среду, 24 апреля. Соответствующее постановление опубликовала администрация Твери.
На протяжении 5 дней среднесуточная температура воздуха в областной столице превышает отметку +8 градусов. Это значит, что, по закону, коммунальщики имеют право прекратить подачу отопления в дома.
Однако, теплотехническое оборудование будет поддерживаться в рабочем состоянии в течение ближайших двух недель - на случай резкого изменения погодных условий.
А вот по отключению отопления в учреждениях социальной сферы точных сроков пока нет.
ИСТОЧНИК KP.RU