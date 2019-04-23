2019-04-23T14:53:07+03:00
Общество

Как выбрать кулич к Пасхе советуют специалисты Роспотребнадзора Тверской области

Древнейший христианский праздник, Пасху, православные отметят уже в ближайшее воскресенье
Виктория ТУШКОВА
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Выбирайте правильные куличи или готовьте сами!Выбирайте правильные куличи или готовьте сами!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Традиционно в преддверии праздника, который в этом году отмечается 28 апреля, в городах начинается торговля пасхальными куличами. Региональное управление Роспотребнадзора выпустило памятку, как не ошибиться в покупке готового кулича.

Специалисты рекомендуют изучить информацию о составе продукта. В качественном куличе используются яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель. Верхушка кулича должна быть сухой: если она подмокла, кулич может оказаться испорченным до окончания срока годности.

- Изделия, посыпанные разноцветными кондитерскими шариками, лучше не покупать - особенно для детей (ими легко подавиться), отдайте предпочтение натуральным украшениям - миндальным лепесткам, орехам, сахарной пудре или глазури. – советуют специалисты Роспотребнадзора. - При отделке поверхности глазурью не допускается липкость и белесый налет. Также не допускается на нижней и боковой поверхностях кулича наличие пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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