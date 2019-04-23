2019-04-23T14:35:44+03:00
Происшествия

В Твери несовершеннолетний мальчик выпал из окна

Ребенок находится в реанимации
Альберт БОЙКОВ
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Следователи начали проверку Фото: СУ СК РФ по Тверской областиСледователи начали проверку Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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Во вторник, 23 апреля, трехлетний мальчик выпал со второго этажа одного из многоквартирных домой Твери. Пострадавший ребенок выжил, но сейчас находится в реанимационным отделении детской областной клинической больницы.

Как сообщает СУ СК РФ по Тверской области, по факту инцидента сотрудники ведомства проводят доследственную проверку. В настоящее время идут мероприятия направленные на выяснение всех обстоятельств, которые привели с происшествию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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