В Твери несовершеннолетний мальчик выпал из окна

СЕГОДНЯ 14:35 2019-04-23T14:35:44+03:00

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Во вторник, 23 апреля, трехлетний мальчик выпал со второго этажа одного из многоквартирных домой Твери. Пострадавший ребенок выжил, но сейчас находится в реанимационным отделении детской областной клинической больницы.

Как сообщает СУ СК РФ по Тверской области, по факту инцидента сотрудники ведомства проводят доследственную проверку. В настоящее время идут мероприятия направленные на выяснение всех обстоятельств, которые привели с происшествию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU