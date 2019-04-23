2019-04-23T14:24:05+03:00
Происшествия

Молодая женщина подстрала в ДТП под Тверью

Потерпевшая попала в больницу
Альберт БОЙКОВ
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Автомобилистка попала в больницу Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиАвтомобилистка попала в больницу Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В понедельник, 22 апреля, на 1 км трассы Тверь-Сахарово, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 26-летняя женщина. Авария случилась, когда на часах было 07.40.

Дорожные полицейские выяснили, что 58-летний водитель Lada Granta не выдержал безопасный боковой интервал и врезался в ВАЗ-2114, который двигался навстречу.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии в больницу попала 26-летняя женза рулем которого находилась 26-летняя женщина, которая сидела за рулем ВАЗа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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