Вандалы испортили истребитель МИГ-25 в Парке Победы Твери

СЕГОДНЯ 14:04 2019-04-23T14:11:43+03:00

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Похабные слова и надписи на борту истребителя заметили утром, 23 апреля. Об акте вандализма сразу сообщили Союзу десантников России.

Краску начали смывать, но даже растворитель не смог справиться с въевшимся пигментом. На боках самолета остались нелицеприятные красные разводы.

Испорченный истребитель придется перекрашивать, чтобы вернуть ему первоначальный облик. Об этом сообщил ТИА член Союза десантников Николай Щукин.

Напомним, что самолет стоит в Парке Победы с февраля 2019 года. Знаменитый истребитель привезли в Тверь с авиационного ремонтного завода Ржева.

ИСТОЧНИК KP.RU