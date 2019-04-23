Житель Тверской области может сесть в тюрьму за кражу велосипеда

СЕГОДНЯ 13:10 2019-04-23T13:10:57+03:00

Еще один случай воровства раскрыт в Весьегонске

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В Тверской области участились кражи велосипедов. С очередным заявлением о краже в полицию обратилась жительница Весьегонска.

Потерпевшая сообщила, что транспортное средство было украдено из деревенского дома в деревне Ещево. Ущерб оценили в 4 тысячи рублей.

После осмотра места происшествия и в ходе оперативно-розыскных мероприятий, полицейские нашли злоумышленника. Им оказался 37-летний ранее судимый, безработный местный житель.

Велосипед вернули хозяйке, а на мужчину завели уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемый отправился в изолятор временного содержания. Ему грозит 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU