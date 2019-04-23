Автоледи "протаранила" автобус в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:15 2019-04-23T12:15:00+03:00

В Тверской области автобус попал в аварию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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ДТП произошло в городе Кимры Тверской области, днем, 22 апреля.

Молодая женщина, управляя автомобилем "Рено Лагуна", при перестроении вправо не уступила дорогу автобусу ПАЗ 4234, который двигался в попутном направлении, без изменения направления движения.

Водителю автобуса не удалось избежать аварии. Из-за столкновения с иномаркой в салоне автобуса упала пассажирка.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области, 60-летняя женщина с травмами доставлена в медицинское учреждение. Больше никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU