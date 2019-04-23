Девятилетний ребенок оказался под колесами иномарки в Тверской области
ЧП произошло в Торжке
Ребенок оказался под колесами иномаркиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал автомобиль.
За рулем иномарки "Форд Куга" находился 54-летний водитель. ЧП произошло в Торжке, на улице Володарского.
В результате ДТП юный пешеход был с травмами доставлен в медицинское учреждение.
Обстоятельства аварии выясняются.
Всего, по данным, пресс-службы УГИБДД по Тверской области, за минувшие сутки в регионе произошло 7 ДТП, в которых пострадали 9 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU