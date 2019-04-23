Девятилетний ребенок оказался под колесами иномарки в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:07 2019-04-23T10:07:41+03:00

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Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал автомобиль.

За рулем иномарки "Форд Куга" находился 54-летний водитель. ЧП произошло в Торжке, на улице Володарского.

В результате ДТП юный пешеход был с травмами доставлен в медицинское учреждение.

Обстоятельства аварии выясняются.

Всего, по данным, пресс-службы УГИБДД по Тверской области, за минувшие сутки в регионе произошло 7 ДТП, в которых пострадали 9 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU