Чиновника из Тверской области оштрафовали на 5 тысяч рублей
В январе 2019 года женщина обратилась в администрацию городского поселения Кувшиново с просьбой отремонтировать печь в жилом помещении. Дом она арендует у администрации по договору социального найма, а значит все бытовые вопросы должен решать собственник.
Жалобу перенаправили районным чиновникам и этим нарушили порядок рассмотрения обращений граждан.
В связи с этим прокурором района в отношении должностного лица администрации было возбуждено дело об административном правонарушении.
Постановлением мирового судьи виновному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.
Представление направлено главе администрации поселения, рассмотрено и удовлетворено в полной мере.
ИСТОЧНИК KP.RU