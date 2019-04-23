Чиновника из Тверской области оштрафовали на 5 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:58 2019-04-23T10:58:35+03:00

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В январе 2019 года женщина обратилась в администрацию городского поселения Кувшиново с просьбой отремонтировать печь в жилом помещении. Дом она арендует у администрации по договору социального найма, а значит все бытовые вопросы должен решать собственник.

Жалобу перенаправили районным чиновникам и этим нарушили порядок рассмотрения обращений граждан.

В связи с этим прокурором района в отношении должностного лица администрации было возбуждено дело об административном правонарушении.

Постановлением мирового судьи виновному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Представление направлено главе администрации поселения, рассмотрено и удовлетворено в полной мере.

ИСТОЧНИК KP.RU