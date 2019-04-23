Мужчина продавал наркотики у входа в магазин в Тверской области
За сбыт запрещенных препаратов он получил 4 года колонии
В Тверской области поймали наркоторговцаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
Приговор в отношении обвиняемого вынес Удомельский городской суд.
В судебном заседании было установлено, что мужчина продал наркотические вещества прямо у входа в один из магазинов в городе Удомля Тверской области. В роли покупателя «выступил» один из оперативников УФСБ России по Тверской области.
Сбытчика признали виновным в совершении преступления по ч.1 статьи 228 УК РФ и приговорили к 4 годам заключения. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
Приговор еще не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU