Мужчина продавал наркотики у входа в магазин в Тверской области

СЕГОДНЯ 08:54 2019-04-23T09:04:08+03:00

За сбыт запрещенных препаратов он получил 4 года колонии

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Приговор в отношении обвиняемого вынес Удомельский городской суд.

В судебном заседании было установлено, что мужчина продал наркотические вещества прямо у входа в один из магазинов в городе Удомля Тверской области. В роли покупателя «выступил» один из оперативников УФСБ России по Тверской области.

Сбытчика признали виновным в совершении преступления по ч.1 статьи 228 УК РФ и приговорили к 4 годам заключения. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU