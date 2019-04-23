2019-04-23T08:36:24+03:00
Общество

В Твери отремонтируют Клиническую больницу скорой медицинской помощи

Это обойдется региональному бюджету в 33 миллиона рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Клиническую больницу ждет капремонтКлиническую больницу ждет капремонтФото: Алексей БУЛАТОВ
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В планах властей Верхневолжья - капитальный ремонт приемно-диагностического отделения главного корпуса, создание операционного блока, оборудование палаты интенсивной терапии на 2 койки и палаты на 6 коек с постом медсестры.

Кроме этого, более 12 млн. рублей получит Областной клинический перинатальный центр на мероприятия по проведению скрининга беременных. Еще 1,7 млн. рублей направят Центру специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева на приобретение вакцины для проведения иммунизации женского населения, Тверскому областному онкологическому диспансеру - 3,8 млн. рублей на мероприятия по выявлению у женщин злокачественных новообразований.

Для Клинической детской больницы №2 в Твери приобретут расходные материалы и инсулиновые помпы, необходимые для лечения детей, страдающих сахарным диабетом. Для этого в бюджете предусмотрели 6,2 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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