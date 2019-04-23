В Твери продолжается весеннее обновление дорожной разметки
Работы ведутся во всех районах города
В Твери наносят дорожную разметкуФото: Олег ЗИНЧЕНКО
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Новая разметка из термопластика уже появилась на улицах Советской, Ивана Седых, Тверском проспекте, Волжском проезде, Свободном переулке и других.
В ближайшее время к ремонту готовятся участки дорожного покрытия на набережных Афанасия Никитина и Степана Разина, площади Мира, бульваре Радищева, улицах Жигарева, Рыбацкой, Симеоновской, Салтыкова-Щедрина, Чернышевского, поэтому «зебру» там нарисовали краской.
Помимо разметки, дорожники занимаются ямочным ремонтом. За неделю были ликвидированы ямы на 2,3 тыс. кв. метрах асфальта.
ИСТОЧНИК KP.RU