2019-04-23T07:59:32+03:00
Общество

В Твери продолжается весеннее обновление дорожной разметки

Работы ведутся во всех районах города
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери наносят дорожную разметкуВ Твери наносят дорожную разметкуФото: Олег ЗИНЧЕНКО
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Новая разметка из термопластика уже появилась на улицах Советской, Ивана Седых, Тверском проспекте, Волжском проезде, Свободном переулке и других.

В ближайшее время к ремонту готовятся участки дорожного покрытия на набережных Афанасия Никитина и Степана Разина, площади Мира, бульваре Радищева, улицах Жигарева, Рыбацкой, Симеоновской, Салтыкова-Щедрина, Чернышевского, поэтому «зебру» там нарисовали краской.

Помимо разметки, дорожники занимаются ямочным ремонтом. За неделю были ликвидированы ямы на 2,3 тыс. кв. метрах асфальта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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