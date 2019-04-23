В Тверской области мужчина оставил велосипед в подъезде, а его украли

СЕГОДНЯ 07:44 2019-04-23T07:44:13+03:00

В Тверской области мужчина остался без велосипеда Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

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С сообщением о пропаже велосипеда в полицию обратился 37-летний житель ЗАТО «Озерный». На место происшествия выехали оперативники.

После составления описания украденного транспорта и оперативно-розыскных мероприятий, пропажа была найдена и изъята.

Выяснилось, что велосипед украла 31-летняя безработная, ранее не судимая местная жительница. Женщина во всем призналась. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (ч.2, статьи 158 УК РФ).

В настоящее время злоумышленница находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU