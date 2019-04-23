В Тверской области мужчина оставил велосипед в подъезде, а его украли
Пропажу нашли и вернули владельцу
В Тверской области мужчина остался без велосипедаФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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С сообщением о пропаже велосипеда в полицию обратился 37-летний житель ЗАТО «Озерный». На место происшествия выехали оперативники.
После составления описания украденного транспорта и оперативно-розыскных мероприятий, пропажа была найдена и изъята.
Выяснилось, что велосипед украла 31-летняя безработная, ранее не судимая местная жительница. Женщина во всем призналась. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (ч.2, статьи 158 УК РФ).
В настоящее время злоумышленница находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU