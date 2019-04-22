2019-04-22T23:56:25+03:00
Звезды

На музыкальный детектив "Две стрелы". приглашают жителей Твери

Начало в 19.00
Ирина ТАРАСОВА
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Спектакль будет интересен подростковой и взрослой аудиторииСпектакль будет интересен подростковой и взрослой аудитории
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25 и 26 апреля профессиональный курс "Школы Мюзикла". народного театра-студии "Премьер"приглашает жителей Твери на спектакль "Две стрелы".

- Это музыкальный детектив будет интересен всем. В течении двух часов нам предстоит погрузиться из постапокалиптической притчи в мир очень похожий на наш. Здесь есть свои герои и предатели, люди боя и ораторы, здесь бушуют самые обычные человеческие страсти. И в этом нет ничего странного, ведь люди всегда остаются людьми, в какую бы эпоху они не жили, - рассказывают артисты спектакля.

Спектакль будет интересен подростковой и взрослой аудитории.

ул. Желябова, 22 (театральный зал)

Возраст: 12+

Билеты: 250 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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