2019-04-22T23:58:00+03:00
Звезды

Тверской фестиваль «Музыка волжских берегов» опровергнет миф о сложности современной музыки.

Зрители услышат хоровые, оркестровые, камерные произведения, отражающие современный ритм жизни
Ирина ТАРАСОВА
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Программа фестиваля объединяет сочинения различных жанровПрограмма фестиваля объединяет сочинения различных жанров
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29 мая в Тверской академической филармонии состоится яркое событие - фестиваль «Музыка волжских берегов».

Программа фестиваля объединяет сочинения различных жанров и отражает многообразие форм современной академической музыки – от традиционных по звучанию сочинений до авангардных экспериментов.

Фестиваль призван ещё раз опровергнуть стереотип сложности и недоступности современной музыки. Зрители услышат хоровые, оркестровые, камерные произведения, отражающие современный ритм жизни.

Начало в 18.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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