Тверской фестиваль «Музыка волжских берегов» опровергнет миф о сложности современной музыки.
Зрители услышат хоровые, оркестровые, камерные произведения, отражающие современный ритм жизни
Программа фестиваля объединяет сочинения различных жанров
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29 мая в Тверской академической филармонии состоится яркое событие - фестиваль «Музыка волжских берегов».
Программа фестиваля объединяет сочинения различных жанров и отражает многообразие форм современной академической музыки – от традиционных по звучанию сочинений до авангардных экспериментов.
Фестиваль призван ещё раз опровергнуть стереотип сложности и недоступности современной музыки. Зрители услышат хоровые, оркестровые, камерные произведения, отражающие современный ритм жизни.
Начало в 18.30.
ИСТОЧНИК KP.RU