В рамках Фестиваля куличей в Твери пройдет премьера кукольно-теневого спектакля

22 Апр 23:29 2019-04-22T23:31:37+03:00

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28 апреля в День Светлого праздника Пасхи в Детском музейном центре ТГОМ в рамках Фестиваля куличей пройдет премьера кукольно-теневого спектакля "Пасхальная радость", который появился благодаря совместному творчеству семейной этностудии "Матица" и студии "Королевство теней".

- К великому празднику Пасхи, пожалуй, все готовятся в той или иной степени. А печете ли вы куличи? Готовите ли творожную пасху? Давайте же вспомним эти старинные пасхальные блюда! Покопайтесь в бабушкиных рецептах и попробуйте приготовить, возродив свои семейные застольные традиции! - предлагают сотрудники музея.

Сначала зрителей на празднике ожидает спектакль - история о пасхальном чуде, которая будет сопровождаться живым пением и гусельными перезвонами.

А затем на пасхальном семейном празднике «Фестиваль куличей» гости в складчину накроют праздничный стол, с чаем из самовара попробуют куличи и пасхи, приготовленные разными хозяйками, обменяются рецептами, споют пасхальные песнопения и волочебные песни, поиграют в традиционную пасхальную игру «Катание яиц».

Приносите свои изделия и рецепты, а также кружку и ложку!

Стоимость входного билета на праздник – 200 руб.

Семейный билет на праздник – 300 руб. (до 4 человек).

Запись на праздник по телефону: 45-71-76

ИСТОЧНИК KP.RU