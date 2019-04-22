Пожар в Вышневолоцком районе Тверской области ликвидирован

22 Апр 22:15 2019-04-22T22:15:24+03:00

Причина возгорания пока не установлена

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Напомним, днем 22 апреля в деревне Борьково начался пожар.

Ликвидировать открытое пламя спасателям удалось около 16.00. В 19.16 была объявлена полная ликвидация возгорания.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области огнем были уничтожены хозяйственные постройки. Жилые дома не пострадали.

Всего к ликвидации пожара было привлечено 63 человека и 21 единица техники.

МЧС напоминает жителям региона, что нужно быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать требования пожарной безопасности, беречь жилье и жизнь от огня.

ИСТОЧНИК KP.RU