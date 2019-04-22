2019-04-22T20:02:16+03:00
Происшествия

Жительница Тверской области получила штраф за продажу «паленой» водки

По решению суда ей придется заплатить 100 тысяч рублей
Ольга БЛИНОВА
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Женщина заплатит 100 тысяч рублей за "паленую" водкуЖенщина заплатит 100 тысяч рублей за "паленую" водкуФото: Гульнара АХМАДУЛЛИНА
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Инцидент произошел в марте прошлого года. Жительница Конаково приобрела на одном из тверских складов некачественное спиртное, которое не соответствовало установленным требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По сообщению пресс-службы Конаковского городского суда, женщина сдала товар на реализацию в один из местных магазинов. Товар был продан, а горе-предпринимательница отправилась под суд.

За перевозку, хранение и сбыт «паленой» водки, по решению суда, она заплатит штраф в 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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