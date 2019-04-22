Вертолет санавиации помог спасти жизни двух человек в Тверской области
Срочный вылет был совершен в Удомлю
Вертолет санавиации вылетал на срочный вызов ФОТО: Минздрав Тверской области
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В минувшее воскресенье, 21 апреля, авиамедицинская бригада отделения экстренной и планово-консультативной помощи областной клинической больницы совершила санитарный рейс в один из отдаленных районов Тверской области.
Около 9.00 утра вертолет МИ-8 АМТ национальной службы санитарной авиации вылетел в Удомлю для эвакуации молодой девушки, пострадавшей в ДТП, и тяжелобольного пожилого мужчины.
Спустя несколько часов оба пациента были переданы специалистам областной клинической больницы для дальнейшего оказания необходимой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU