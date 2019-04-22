В одном из магазинов Тверской области продавали колбасу без документов

СЕГОДНЯ 19:18 2019-04-22T19:18:55+03:00

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Сомнительную колбасу обнаружили в ходе выездной внеплановой проверки специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области в одном из магазинов Вышнего Волочка.

На мясное изделие отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, характеризующие территориальное и видовое происхождение и состояние товара.

По факту нарушений было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении владельца торговой точки ИП Кузьминова Н.Б. Нарушитель получил штраф и предписание на устранение нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU