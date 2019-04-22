На клумбах в Твери высадят 230 тысяч цветов
Город готовится к озеленению
Тюльпаны в Твери распустятся к 9 маяФото: Евгения ГУСЕВА
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Высаживать цветники и клумбы МБУ «Зеленстрой» начнёт с середины мая после того, как на городских улицах отцветут тюльпаны.
Этой весной, как и в прошлые года, жителей будут радовать петунии, бегонии и другие растения. Всего подготовлено 230 тысяч саженцев.
Работниками предприятия были разработаны новые эскизы цветников. Возле Городского сада появятся дополнительные клумбы и усовершенствованные цветочные конструкции.
Традиционно будут высажены цветники в виде герба города и надписи «Я люблю Тверь» на спусках к Волге со стороны набережной Степана Разина, установлен каркас для цветочной арки на бульваре Цанова.
ИСТОЧНИК KP.RU