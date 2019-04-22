Дорожники Твери переходят на летний режим работы

СЕГОДНЯ 18:16 2019-04-22T18:16:26+03:00

Снегоуборочная техника отправилась в гараж, а пылесосы выехали на тротуары

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В понедельник, 22 апреля, подрядные организации Верхневолжья перешли на летний режим уборки и содержания улиц. В ближайшее время дорожники будут ремонтировать асфальт, укреплять обочины, заниматься обрезкой и вырубкой кустарников, наносить дорожную разметку, менять знаки и др.

На все виды работ из бюджета региона выделено 500 миллионов рублей.

Что касается ремонта дорожного полотна, то он идет отдельной статьей расходов. В 2019 году объём областного Дорожного фонда превышает 10 млрд рублей. Этих денег должно хватить на ремонт 210 км участков муниципальных дорог. Кроме того, в Тверской области планируется построить и отремонтировать 323 км дорог регионального и межмуниципального значения.

ИСТОЧНИК KP.RU