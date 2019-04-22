2019-04-22T17:58:40+03:00
Общество

В Твери прошел смотр часовых Постов Памяти

В мероприятии приняли участие 24 команды
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Лучшие команды будут представлять наш регион на первенстве ЦФОЛучшие команды будут представлять наш регион на первенстве ЦФОФото: Альберт БОЙКОВ
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В понедельник, 22 апреля, на плацу Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова состоялся смотр часовых постов Памяти. Участие в мероприятии приняли 24 команды из Твери и области.

На протяжении нескольких часов ребята маршировали, пели военные песни, собирали и разбирали автоматы, а также отрабатывали ритуалы связанные с деятельностью Постов Памяти.

Как и полагается, перед началом мероприятия прозвучали приветственные слова и гимн Росии, после чего ребята начали демонстрировать свои навыки. Выполнять казалось бы вполне простые упражения оказалось достаточно сложно, да и наличие журналистов юным патриотам уверенности в себе явно не придавало. Итоги меропрития будут поведены в конце дня, а лучшие из лучших отправятся в Ржев, где пройдет первенство ЦФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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