2019-04-22T17:53:35+03:00
Общество

Горячая линия по вакцинопрофилактике продолжает работу в Твери

Успейте позвонить и задать свои вопросы до 29 апреля
Виктория ТУШКОВА
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Все желающие могут получить рекомендации специалистов-эпидемиологовВсе желающие могут получить рекомендации специалистов-эпидемиологовФото: Ольга Крыльцова
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С 15 по 29 апреля в рамках Европейской недели иммунизации управление Роспотребнадзора Тверской области проводит горячую линию по вопросам вакцинопрофилактики - напоминает ведомство.

Все желающие могут получить рекомендации специалистов-эпидемиологов и задать свои вопросы относительно вакцинации против кори, краснухи, эпидемического паротита, дифтерии, коклюша и столбняка, полиомиелита, пневмококковой и гемофильной инфекции и других заболеваний.

Телефон горячей линии: (4822) 34-70-18 (доб.118). Он доступен в рабочие дни с 09:00 до 18:00 (перерыв на обед с 13-00 до 14-00).

ИСТОЧНИК KP.RU

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