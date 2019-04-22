2019-04-22T17:06:48+03:00
Происшествия

В Вышневолоцком районе Тверской области горит пять домов

На месте работают спасатели МЧС
Ольга БЛИНОВА
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Сразу пять строений горит в Вышнем Волочке ФОТО: ГУ МЧС России по Тверской областиСразу пять строений горит в Вышнем Волочке ФОТО: ГУ МЧС России по Тверской области
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Информация о возгорании в деревне Борьково Вышневолоцкого района Тверской области поступила на пульт дежурного около 15.00 в понедельник, 22 апреля.

На место пожара незамедлительно были направлены отделения пожарно-спасательных частей №9, №61, №14, №52, №25, №56, №13, специализированной пожарно-спасательной части, ДПК «Горняк» и ДПК «Сороки».

Как уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области, в 16.15 открытое пламя удалось ликвидировать.

Всего в огне пострадали пять строений, в том числе жилые дома.

Подробности и причины возгорания уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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