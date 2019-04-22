В Тверской области многодетной семье выдали земельный участок без коммуникаций

СЕГОДНЯ 16:16 2019-04-22T16:16:14+03:00

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Сотрудники Конаковской межрайонной прокуратуры нашли нарушения в деятельности местных чиновников. В ведомство за помощью обратилась местная жительница. Женщина рассказала о том, что местные чиновники выдали её семье земельный участок, на которой не оказалось нужных коммуникаций, а также транспортной инфраструктуры.

Межрайонный прокурор вынес главе сельского поселения Завидово представление, однако оно в итоге было не удовлетворено. После этого представитель гособвинения обратился суд, где с его требованиями согласились. Чиновники попытались обжаловать это решение, но безуспешно.

Как сообщает прокуратура Тверской области, устранение нарушений находится на контроле в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU