НКО Тверской области получат финансовую помощь из бюджета региона

СЕГОДНЯ 15:23 2019-04-22T15:23:47+03:00

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Всего на получение грантов из регионального бюджета претендуют 19 некоммерческих организаций. Их основная задача – реализация социально-значимых проектов различной направленности.

В частности, в номинации «Культура. Взгляд в будущее» участвуют 4 НКО, в номинации «Сделаем мир добрее и милосерднее» подано 5 заявок.

Ещё 10 заявок от НКО поступили по направлениям: «Общество в решении социальных вопросов», «Развитие благотворительности и добровольчества», «Содействие развитию социально ориентированных некоммерческих организаций». Заявлены к реализации проекты «Уроки здоровья», «Добровольчество: от Аз до Ять», «Тьмацкий перекат – центр экстремальных видов спорта», «Дело Дня Верхневолжье» и др.

Отметим, что в прошлом году гранты общей суммой на 5 миллионов рублей получили 17 проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU