2019-04-22T13:27:55+03:00
Происшествия

Грузовик не смог преодолеть "мост глупости" в Тверской области

Большегруз застрял, а товар высыпался на дорогу
Ольга БЛИНОВА
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Фура застряла под мостом в Тверской областиФура застряла под мостом в Тверской областиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП произошло утром, 22 апреля в Вышнем Волочке. Об этом сообщили очевидцы на странице "Вышний Волочек" соцсети ВКонтакте, опубликовав фото и видео нерадивого дальнобойщика.

Автомобиль застрял под ограничителем высоты и, тем самым, перекрыл автомобильный поток на мосту. Движение на данном участке дороги сильно замедленно.

Напомним, балку установила администрация города, чтобы спасти мост от дальнейших разрушений. По обеим сторонам сооружения установлены соответствующие информационные дорожные знаки. Однако, водители продолжают попадаться в "ловушку".

По словам местных жителей, такие аварии случаются стабильно раз в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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