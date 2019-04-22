Участкового из Тверской области подозревают в причинении смерти по неосторожности

СЕГОДНЯ 12:41 2019-04-22T14:03:38+03:00

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Старшего участкового Калашниковского отдела полиции Тверской области подозревают в причинение смерти по неосторожности. По версии следствия, трагедия произошла 20 апреля в районе деревни Трещетино, где мужчины охотились на птиц. Подозреваемый проявив невнимательность выстрелил из гладкоствольного ружья и попал в своего 49-летнего товарища. От ранения мужчина скончался на месте происшествия.

Как сообщает СУ СК РФ по Тверской области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде. Сотрудники СК устанавливают обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается.

По данному происшествия в Управлении МВД России по Тверской области назначена служебная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU