2019-04-22T12:36:04+03:00
Происшествия

В Вышнем Волочке Тверской области загорелся торфяник

Опасности для населенных пунктов нет
Ольга БЛИНОВА
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В Тверской области загорелся торфяникВ Тверской области загорелся торфяникФото: Василий ХОДАРЕВ
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Сообщение о том, что в деревне Терелесово Вышневолоцкого района начал тлеть торфяник поступило на пульт дежурного Главного Управления МЧС России по Тверской области в полдень 22 апреля.

На данный момент площадь очага пожара составляет 0,003 Га.

К месту пожара направлена оперативная группа Вышневолоцкого ПСГ и отделение пожарно-спасательной части №9. Дальнейшая информация уточняется.

Главное Управление МЧС России по Тверской области напоминает населению, что в связи с потеплением следует соблюдать правила пожарной безопасности при выезде на природу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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